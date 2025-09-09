JR中野駅前の公園で8月に行われた盆踊り大会「中野駅前大盆踊り大会」の公式サイトが9日までに更新され、大会の前夜祭について「行政をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしました」として謝罪する文書が掲載された。盆踊り大会は中野区が後援したが、問題となった8月1日の前夜祭は「ピンク盆踊り」と称され、「イチモツ音頭」など性的表現を含む踊りや、AV撮影に使われる車両「マジックミラー号」の展示があり、