株式会社ワニブックスでは、9月8日より、グラビアアイドルだけではなく現在は女優としても活躍中の蓬莱舞のデジタル限定写真集『無口なヴィーナス』をリリースした。【写真】美背中＆ヒップを大胆に見せたバックSHOTなども公開『無口なヴィーナス』は、「制コレ22」でグランプリを獲得し、各誌グラビアを席巻している若手女優・蓬莱舞の最新デジタル写真集。現役JKグラドルとして鮮烈なデビューを飾った彼女も19歳になり、可愛らし