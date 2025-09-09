ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・サンノゼ・バンコク/スワンナプーム線を冬スケジュールに増便する。東京/成田〜バンクーバー線は最大週6往復、東京/成田〜サンノゼ線は同5往復、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線は同12往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。また、2026年1月5日から3月28日までの搭乗分の東京/成田〜シンガポール線の販売も開始する。航空券の販売は、9月4日正午から開始する。■