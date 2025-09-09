今月から始まった2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選。ドイツ代表は現地時間4日に行われたスロバキアとのアウェイゲームを0-2で落としたが、7日ホームでの北アイルランド戦は3-1で勝利し、勝点3を勝ち取った。ドイツを率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は試合後のインタビューで「我々は10から12回ほどセットプレーを守らなけらばならなかったが、失点は1点だけだった。それは北アイルランド代表の強みなんだ。簡単なことじゃ