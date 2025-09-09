グーグルはなぜ検索サービスでトップを走り続けられるのか。KIT（金沢工業大学）虎ノ門大学院教授の三谷宏治さんは「グーグルは『本業』に集中せず、これまでさまざまなITサービスを開発・買収しては提供し、閉鎖してきた。それには理由がある」という――。※本稿は、三谷宏治『経営戦略全史〔完全版〕』（日経ビジネス人文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／400tmax※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／4