俳優の武田鉄矢（76）が9日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。9日に亡くなったことが公表された女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さん（享年90）を追悼した。TBSのドラマ「3年B組金八先生」などで共演した武田は、「若い時に本当に可愛がってもらった、ベテランの女優さんで。褒めてもらうとうれしかったですね」とコメント。「一生懸命熱演すると“上手ね〜