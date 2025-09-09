衝突の現場で遺体を収容する救急隊＝８日、メキシコ・アトラコムルコ/Ramses Mercado Valdes/AP（ＣＮＮ）メキシコで８日、列車と２階建てバスが衝突する事故があり、州当局によると少なくとも１０人が死亡、４１人が負傷した。衝突の原因は分かっていない。ＳＮＳに掲載され、ＣＮＮが位置情報を確認した動画には、線路を横断し始めた２階建てバスに貨物列車が突っ込む場面が映っていた。バスは列車に引きずられて屋根がはがれ落