BetaNewsは9月7日(現地時間)、「As Windows 10 reaches end of life, Windows 11 is LOSING market share - BetaNews」において、Windows 10のシェアが上昇したと伝えた。サポート終了まで残り1カ月に迫る中でシェアが上昇したことだけでも驚きだが、加えて理解に苦しむ変化が起きたことを明らかにしている。.