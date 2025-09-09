女優吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが2日未明に肺炎で亡くなったことが9日、分かった。所属事務所が発表した。90歳。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで執り行ったという。17年に、映画「家族はつらいよ2」に出演した際には、家族について本紙インタビューで語っていた。（2017年5月23日付掲載「日曜日のヒロイン」肩書や年齢など当時）◇◇女優生活は今年で60年を迎えた。吉行和子（81）。役に恵まれず、葛藤を抱えた時