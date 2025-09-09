おいしいそうめんの食べ方。127年間でもっとも暑い夏。気象庁は9月1日、今年の夏（6〜8月）における日本の平均気温が統計開始以来もっとも高かったと発表しました。加えて6月に勃発した“令和の米騒動”の影響もあり、米の代わりの主食として夏らしい麺「そうめん」に注目が集まっているようです。確かに麺類の中では短時間で茹でることができ、リーズナブルな商品も多く出回っているので、どうにかしておいしく食べたいと願