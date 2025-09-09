皆さん、こんにちは！ マネー系インフルエンサーのガーコです！ 初の著書『3ステップで未来が変わる！ ふつうの会社員のためのお金の増やし方【最適解】』もおかげさまでご好評いただいています。過去の記事では、私たちが今直面している厳しい現実と、だからこそ「資産運用が必要不可欠な時代」に突入していることをお伝えしました。そして、その最適解として「インデックス投資」が、忙しいあなたの強力な味方になることも解説し