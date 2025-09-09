9日午前8時53分ごろ、関東地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による静岡県内の震度は次の通りです。【震度2】東伊豆町【震度1】富士市･沼津市･富士宮市･伊東市･伊豆の国市･熱海市･伊豆市･函南町この地震の震源地は千葉県南部。震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。