９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は続伸している。８月１９日につけた取引時間中の史上最高値（４万３８７６円４２銭）を上回り、一時、初めて４万４０００円台に乗せた。石破首相の退陣表明を受け、市場では次期政権による財政拡張的な政策が強く意識されている。