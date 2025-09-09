俳優の吉行和子さんが２日に肺炎のために亡くなったことを８日、所属事務所が発表した。９０歳。事務所は「訃報」と題し、「弊社所属の吉行和子が９月２日未明肺炎のため永眠いたしました享年９０」と報告。「故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行いました」とすでに葬儀を終えたことを伝え、「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」とした。吉行さ