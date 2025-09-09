将棋の藤井聡太七冠（23）が現在3勝2敗で防衛に王手をかけている「王位戦七番勝負」の第6局が、先ほど始まりました。この対局に勝利すれば、藤井七冠はタイトル6連覇を達成します。藤井聡太七冠が永瀬拓矢九段（33）の挑戦を受ける「伊藤園お〜いお茶杯 第66期王位戦」の第6局は、東京・渋谷にある将棋会館できょう午前9時に始まりました。第6局は当初、静岡県牧之原市での開催を予定していましたが、5日に竜巻による被害が出