8日午後、横手市の病院敷地内でクマが目撃されました。けが人や被害などは確認されていません。横手警察署の調べによりますと、8日午後2時20分ごろ、横手市大森町菅生田の市立大森病院の敷地内を、車で走っていた横手市の40代の男性がクマ1頭を目撃しました。クマは病院の敷地内にいて、体長は約80センチです。けが人や被害などは確認されていません。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し注意する