JR九州によると、9日午前7時26分ごろ、日豊線亀川〜高城で停電が発生した。同8時46分現在、同線杵築〜大分で運転を見合わせている。鹿児島線、豊肥線にも遅れが出ている。特急ソニック号に遅れや運休が発生。関係社員が対応を行っている。下り線については順次運転を再開する。特急列車の運休はソニック7号（博多-大分）ソニック14号（大分-博多） 。▶JR九州・運行情報