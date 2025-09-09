9日未明、広島県大竹市のコンビニエンスストアで男が現金を奪う強盗事件があり、警察が行方を追っています。事件があったのは大竹市本町のコンビニエンスストアです。警察によると9日午前0時すぎ、店に入ってきた男がレジにいた男性店員に刃物を突きつけ、「お金を出して」と脅し、現金約3万7000円を奪ったということです。男は刃物を持ったまま、南の方向に徒歩で逃げたとみられています。当時店内に客はおらず、店員にケガはあり