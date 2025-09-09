美祢市全域をエリアとする「Mine秋吉台ジオパーク」が、「ユネスコ世界ジオパーク」への承認勧告を受けたことがわかりました。2026年春に正式に認定される見通しで、国内では11カ所目となります。「ユネスコ世界ジオパーク」はユネスコが世界的に優れた地質などの保全や活用を図る事業です。美祢市全域をエリアとする「Mine秋吉台ジオパーク」は日本時間の9月6日に南米＝チリで書類審査と現地審査などが総