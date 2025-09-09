バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB オルカブースター5050 ＆ 勇動 ワイルドゴジュウウルフ【プレミアムバンダイ限定】」(8,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB オルカブースター5050 ＆ 勇動 ワイルドゴジュウウル