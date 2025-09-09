一時4万4000円台を付けた日経平均株価を示すモニター＝9日午前、東京・東新橋9日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、初めて4万4000円台を付けた。前日終値からの上げ幅は一時400円を超え、取引時間中としての史上最高値を3週間ぶりに更新した。前日の米国株上昇を好感した買い注文が広がった。東証株価指数（TOPIX）も、取引時間中としての最高値を連日更新した。午前9時15分現在は前日終値比413円77銭高の