【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は、米国戦（９日、日本時間は１０日）に向け会場のロウアードットコムフィールドで前日練習を行った。６日にメキシコ戦で０―０と引き分けたメンバーから、森保一監督は大幅なメンバー入れ替えを明言。メキシコ戦は出場がなかったＤＦ長友佑都は「Ｗ杯に向けたサバイバルなんで。まずは１人１人が僕を含めて今の力をしっかり証明する、代表のレベルの選手なんだと証明するこ