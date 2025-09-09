◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本１０−０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）日本は南アフリカを１０−０の５回コールドで下し、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。打線は３回、プロ注目の今岡拓夢内野手（神村学園３年）に今大会のチーム１号となる２ランが飛び出すなど、１０得点と活発。先発した最速１４９キロを誇る今秋