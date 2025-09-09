将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負が9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で第6局の対局を開始した。シリーズは、6連覇を目指す藤井王位の3勝2敗で推移。本局が決着局となるのか、2連勝で勢いに乗る永瀬九段がタイに追いつくのか。注目の一戦が始まった。【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第6局（生中継中）本局