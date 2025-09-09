9日朝の東京株式市場で、日経平均株価は取引開始直後に史上最高値を更新。その後も値を上げ、一時4万4000円を超えました。日経平均株価が4万4000円台となるのは史上初めてです。8日のニューヨーク株式市場では利下げ観測が加速し、アメリカの長期金利が低下したことを受け、ハイテク株が上昇していました。東京株式市場もこの流れを受け、ハイテク株を中心に値を上げています。8日は石破首相の辞任表明を受け次期政権への期待が先