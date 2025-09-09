2016年結成、2018年にメジャーデビューを果たすとたちまちLDHを代表する人気ダンス＆ボーカルグループに成長したFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。彼らによるテレビ朝日初の冠番組『ファンタスティックPARK』が、9月30日（火）から放送スタートすることが決定した。今年12月に結成10年目に突入する彼らは現在、全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT