９日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２６３円高の４万３９０７円と続伸。 前日に日経平均は取引時間中に過去最高値を上回って推移する場面があったものの、その後は上げ幅を縮小し大引けでは届かなかった。しかし、きょうは終値での最高値更新が期待される状況にある。前日の欧米株市場が総じて高く、米国ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が最高値を更新した