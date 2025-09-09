コンヴァノが続急騰。前日は株式１０分割後初めてとなる上昇に転じ、しかも大量の買い注文で取引時間中は商いが成立せず、１本値でストップ高に買われる異彩人気となった。きょうもカイ気配スタートで株価水準を切り上げる展開となっている。同社は首都圏を中心にネイルサロンの運営を行うが、経営戦略としてのビットコイン購入を標榜している。８日取引終了後、新たに総額２００億円のビットコインを購入することを決定し