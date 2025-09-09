スマホもパソコンもなかった時代、テレビは茶の間の主役であり、“家電”を超えた存在だった。木目調の筐体、大げさな商品名、家族のチャンネル争い、そして過剰とも言える演出の数々。昭和のテレビには、無茶苦茶なのに不思議と元気と勢いがあった。今では考えられない“日常の風景”を、もう一度振り返る。※本稿は、葛城明彦『不適切な昭和』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。大袈裟な名前に購入者特典とテレビ