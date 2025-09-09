ピルを服用することで「乳がん」になる可能性があることをご存じですか？ ピルの副作用の対処法について「松本産婦人科医院」の松本直樹先生に解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【ピルの副作用について産婦人科医が解説「吐き気などの副作用は徐々に軽減する。重い副作用もごく稀なので正しい理解を」】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：松本 直