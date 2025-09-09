習いごとに関して悩む親は少なくない。子どもの「やりたい」を尊重すれば、親の負担は大きくなるし、「途中でやめさせていいのか」と迷ったりもする。習いごととの向き合い方に正解がないからこそ、判断はなおさら難しい。日々寄せられる親の悩みを、プロはどう解決する？※本稿は、岩田かおり『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。（お悩み1）