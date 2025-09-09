43歳で大学に入り直し、若者にまじって授業を受けてみると、想像していた“学びの場”と現実には明らかな違いがあった。グループワークでは教室に謎の沈黙が流れ、話はかみ合わず、時間だけが過ぎていく。果たしてこれが今の大学教育の“普通”なのか？現場に立った“おっさん学生”が見た、ちょっと驚きのリアル。※本稿は、伊藤賀一『もっと学びたい！と大人になって思ったら』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。グル