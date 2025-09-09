9日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比135ポイント高の2万8325ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8190.75ポイントに対しては134.25ポイント高。 株探ニュース