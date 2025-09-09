ICBM用エンジンの地上燃焼実験＝8日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは9日、金正恩朝鮮労働党総書記が大陸間弾道ミサイル（ICBM）用エンジンの地上燃焼実験を8日に視察したと報じた。金氏は「核戦略兵器を強化する上で重大な変化を予告するものだ」と評した。開発に向けた最終段階だとし、日米韓はICBM発射実験への移行を警戒している。エンジンは炭素繊維の複合材料を用いた固体燃料式。次世代ICBM「火星20