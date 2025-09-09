9日朝の東京株式市場で、日経平均株価は8日に続き値を上げ、8月19日に更新した取引時間中の史上最高値4万3876円を上回りました。8日は石破首相の辞任表明を受け、次期政権への期待が先行し、上げ幅が一時800円を超えましたが、9日も引き続き値を上げる動きが続いています。