今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）より、手嶌治虫（てじま・おさむ）役を演じる眞栄田郷敦のオフィシャルコメントが到着した。【写真】嵩（北村匠海）の憧れ！眞栄田郷敦演じる手嶌治虫出演シーン眞栄田が演じる手嶌治虫は、嵩（北村匠海）が嫉妬している天才漫画家。嵩の絵や『やさしいライオン』の脚本を気に入り、映画『千夜一夜物語』のキャラクターデザインを依頼する。