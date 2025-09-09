テレビドラマ「３年Ｂ組金八先生」や映画「愛の亡霊」など、多くの作品で存在感を示した俳優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが２日、肺炎で死去した。９０歳だった。告別式は近親者で済ませた。１９５４年に劇団民芸付属の研究所に入り、舞台「アンネの日記」に主演。「にあんちゃん」など映画にも出演し、俳優としての才能を開花させた。退団後、唐十郎さん作・鈴木忠志さん演出の「少女仮面」に出演、鈴木さん主宰の劇