9月3日、トルコ・イスタンブールの野生動物センターにいる人懐っこいクマの“オカン”。元気に餌を食べている様子だが、少し前に体調不良で動物病院に運ばれてきたという。【映像】クマの“オカン”病院に運ばれた“原因”その原因は“フルーツの食べ過ぎ”。病院でMRI検査まで受けたが、異常はなかったとのこと。実は数年前にも同じ症状になっていた“オカン”。職員たちも食べさせすぎないよう再発防止に努めるという。（