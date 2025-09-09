9日午前8時53分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の東金市、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉緑区、市川市、市原市、それに白井市、東京都の東京千