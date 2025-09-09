東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）が、事件前日に果物ナイフを購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、このナイフが凶器に使われたとみている。パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）を殺害したとして、２日に逮捕された。