俳優でエッセイストとしても活躍した吉行和子さんが亡くなったことが分かりました。90歳でした。【写真を見る】俳優でエッセイストの吉行和子さん（90）死去吉行さんが所属するテアトル・ド・ポッシュによりますと、今月2日未明に肺炎のため亡くなったということです。