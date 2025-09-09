8日、J1浦和レッズは、元日本代表MF原口元気がベルギー2部のベールスホットに完全移籍すると発表した。34歳の原口は、浦和でプロになると、2014年から2024年までドイツで活躍。昨年9月に古巣である浦和に復帰するも、今シーズンは控えという立場になっていた。原口は所属エージェントUDN SPORTSを通じて、このようなコメントを発表した。「ヨーロッパに戻って来られてとても嬉しいし、ベールショット（ベールスホット）で最初の試