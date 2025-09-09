2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。6日にW杯共催国のひとつであるメキシコとの親善試合を戦い、0-0で引き分けた。9日には同じくW杯共催国のひとつであるアメリカと対戦するが、日本サッカー協会は、8日に堂安律が代表から早期離脱すると発表。堂安はメキシコ戦で81分プレーしていたが、所属クラブであるフランクフルトの事情のために代表を離脱するとのこと。そうしたなか、ドイツ大手紙『Sky』は「堂安のフランクフルト