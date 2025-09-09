【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は９日（日本時間１０日）、Ｗ杯開催国の米国とアウェーで対戦する。米国遠征の２試合目を翌日に控え、ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は自身の足首の状態について「明日になってみてどうなるか」と慎重に語った。０―０と引き分けたメキシコ戦（６日、オークランド）から、約３０００キロの移動を経て時差３時間、中２日で挑むＦＩＦＡランキング１５位の米国戦。森保一監督