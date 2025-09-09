女優の吉行和子さんが２日未明、肺炎のため死去した。９０歳だった。所属事務所の「テアトル・ド・ポッシュ」が９日までに発表した。葬儀は故人の遺志により、近親者のみで執り行った。同事務所は「弊社所属の吉行和子が、９月２日未明、肺炎のため、永眠いたしました」と報告。「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼（こうぎ）に深く御礼申し上げます」とつづった。１９３５年８