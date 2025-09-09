病や老いは、時に家族の絆を揺るがせ、複雑な選択を迫る。親の残り少ない命の日々の何を受け入れ、どこまで見送るべきなのか。コロナ禍には病院や介護施設で暮らす家族に会えなかった人も多くいた。作家の堀香織氏が、そんな時期に別れを告げた父との最期を振り返る。※本稿は、堀 香織『父の恋人、母の喉仏 40年前に別れたふたりを見送って』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。父と3番目の妻の離婚結局「2度あることは3