TOEICが800〜900点台でも英語を話せない人が、話せるようになる一発逆転の方法はあるのでしょうか？中学英語レベルの語彙と構文を使い、自分の考えを伝える練習をするために、最低限覚えたい7つの型と9つの表現を紹介します。（シンプルイングリッシュ提唱者酒井一郎）TOEIC800〜900点でも英語を話せない人が話せるようになる一発逆転の方法TOEICで高スコアを持っていても、 実際の会議や商談の場ではうまく話せない――。そん