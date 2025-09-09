サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が９日までにＳＮＳを投稿。女優の萬田久子との２ショットを公開した。自身のインスタグラムで「ＴＯＫＹＯＧＩＲＬＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ萬田久子さんと一緒にランウェイを歩きました！今回はシークレットゲストとして登場させて頂きました。最高に楽しい時間でした」とつづり、独特なデザインのおしゃれなセットアップを着た槙野氏が、ドレスアップした萬田久子とランウェイを