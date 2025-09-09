ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の次回登板について言及した。大谷が次カードの12日（同13日）からの敵地でのジャイアンツ戦で登板するか問われた指揮官は「そうだと思うが、そのシリーズ後かもしれないし、翔平が次いつ投げるかはまだ決まっていない」と明言を避け、次回登板は未定とした。大谷は本来予定されていた3日（同4日）