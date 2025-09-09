岡沢セオン＝昨年7月、パリアマチュアボクシングの世界選手権は8日、英国のリバプールで行われ、男子3回戦で70キロ級の岡沢セオン（INSPA）はギリシャ選手に5―0の判定で勝ち、準々決勝に進んだ。60キロ級の北本隼輔（自衛隊）もフランス選手に判定勝ちし、ベスト8進出。男子75キロ級の須永大護（三重県スポーツ協会）は、初戦の2回戦でアゼルバイジャン選手に敗れた。（共同）